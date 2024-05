NH helpt: Dieuwke geeft map met bladmuziek van overleden zanger Peter weg

Het is voor Dieuwke Dol nog altijd onwerkelijk dat haar Peter er niet meer is. Peter de Graaf is was heel lief en zorgzaam volgens de Purmerender. Ze mist zijn 'gezelligheid en zijn zingen' het meest.



Hij zong het liefst Nederlandse liederen en veel songteksten zijn daarom gebundeld in een dikke map. Deze map wil Dieuwke aan iemand geven die dezelfde liefde voor muziek ervaart. "Als ik er niet meer ben, wordt het waarschijnlijk weggegooid", zegt ze over de reden waarom het boek niet in haar bezit hoeft te blijven.

"Dit mag niet in de papierbak", benadrukt June. Muziekliefhebbers die het boek van Peter willen hebben kunnen hier reageren.