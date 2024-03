Boek over 50 jaar Normaal, die Chris 100 keer zag spelen: “Knokken? Kameraadschap!”

De band Normaal bestaat 50 jaar en dat is voor schrijver Dolf Ruesink reden om een boek over de Achterhoekers te maken. Een boek over de beleving van de fans en niet zozeer over de band zelf. Chris Baas uit Oostwoud is groot fan: "Ik heb ze ongeveer 100 keer gezien, waarvan een kwart in Midwoud", zegt de 53-jarige, die zelfs jarenlang in een auto met Normaal-stickers reed.

Hoor je hits als 'Oerend Hard' en 'Deurdonderen', dan denk je aan Normaal. In het 50-jarig bestaan heeft zanger Bennie Jolink enkele honderden keren in West-Friesland opgetreden, waaronder 26 jaar shows in Midwoud. Chris Baas uit Oostwoud maakte alle edities in het dorp mee. "Ik zag ze voor het eerst in Obdam", vertelt hij. "Dat was ergens eind jaren '80. Een jaar later kwamen ze naar Midwoud."

Legertenten, campers en caravans

Baas woonde ook optredens van Normaal bij in andere delen van het land. De mooiste was volgens hem in de Paradiso in Amsterdam. "Dat vond ik heel leuk", licht hij toe. "Alle diehard fans van de band gingen heen, met klompen en boerenkleding. Zelf liep ik altijd in een lange leren jas. Toen we door de stad liepen, werden we raar aangekeken."

Naast Chris reisden meer Anhangers de band achterna. Meestal gebeurde dat met een camper, legertent of caravan. Zelf reed Chris jarenlang rond in een Volkswagen, die hij met Normaal-stickers had versierd. "We bleven altijd pitten in de buurt van shows. Echte fans hadden ook hun caravans versierd met leuzen als 'Høken'. Ze kwamen overal vandaan."

Omdat de Oostwouder zoveel shows zag, kwam hij ook in contact met de bandleden. "En doordat ik goed kon opschieten met iemand van de crew, kon ik bij het festival Oerkracht backstage komen. Daar ben ik toen per ongeluk in de kleedkamer van Bennie Jolink beland. Hij hield niet zoveel van aandacht, dus daar zijn we maar heel kort gebleven."