Gratis verf en penselen voor creatieve 'talenten zonder centen'

Als aandenken aan haar vriendin heeft Linda Rose één aquarelpenseel bewaard, maar zij wil van haar huis geen In Memoriam maken. Het fonds draagt wel de naam van hun aquarelclub 'de waterjuffers' als eerbetoon aan de overleden vriendinnen. "Zij zouden ook willen dat hun spullen worden doorgegeven", vertelt Linda Rose.

Daarom gaat zij met een auto vol aquarelpapier, schildersezels en penselen naar het huis van de kunsten in Den Helder. Via hen hoopt zij dat de kunstmaterialen bij de juiste mensen terecht komt, want verf en doeken zijn duur.