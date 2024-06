Gratis bezoek voor verzorgingshuisbewoners bij jubilerend Museum van de 20e eeuw

Met een keuken uit de jaren 60 gaat ook museumdirecteur Hans Stuijfbergen terug naar zijn jeugd. "Dit ontwerp van Piet Zwart stond in een miljoen Nederlandse huizen, dus veel mensen herkennen het", vertelt hij in het televisieprogramma NH Helpt. "Onze bijnaam is het 'Oh ja museum', omdat bezoekers de hele tijd roepen: 'Oh ja, dat hadden wij ook thuis.'"

Een stel dat in het museum rondloopt met de kleinkinderen roept inderdaad: "Kijk allemaal oranje en bruin, zoals wij dat vroeger hadden."