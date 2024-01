Het schooltje van Dik Trom zoekt een schoolplaat én vrijwilligers

Het museum Het schooltje van Dik Trom in Oosthuizen zoekt via NH Helpt naar een bijzondere schoolplaat én naar vrijwilligers die oude schooltijden doen herleven. Dat gebeurt inclusief ouderwetse kroontjespennen en houten schoolbanken, maar zónder een corrigerende liniaal. "Zo ver gaan we ook weer niet terug."

Volgens Rein de Vries van het minimuseum wanen bezoekers van het museum, dat zo'n 1.200 kinderboeken in het bezit heeft, zich eventjes terug in de tijd zodra ze de drempel van het gebouw over stappen.

Niet alleen de inrichting is bijzonder, dat is ook de geschiedenis van het gebouw. Cornelis Johannes Kieviet, de schrijver van de Dik Trom-reeks, gaf er van 1883 tot en met 1903 les. In die tijd schreef Kieviet ook het eerste boek over het ondeugende blonde jochie.

Bijzondere plaat gezocht

Het museum oogt misschien prachtig, helemaal compleet is de collectie nog niet. Daarom hebben medewerkers een oproep gedaan bij NH Helpt. Het schooltje is namelijk op zoek naar een bijzondere schoolplaat. De Vries vertelt erover tegen Rachel Morssink, presentator van NH Helpt.

"Het schooltje is officieel gesloten in 1940", vertelt De Vries. Het laatste sluitgat van de Afsluitdijk werd in 1932 gesloten. Een groot deel van het bestaan van de school was de Afsluitdijk nog niet af. "En daarom zijn we op zoek naar een kaart waarop Nederland nog te zien is zonder de Afsluitdijk."

