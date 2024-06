Koffieochtend bij buurtkamer Hoorn groot succes: "Ik kom hier elke dag!"

Het Praethuys is een buurtkamer, huiselijk ingericht met planten en sfeervol behang. Van maandag tot en met zaterdag staat de koffie klaar tussen 10.00 en 12.00 uur. Bezoeker Marjan komt er elke dag. "Het voegt echt wat toe aan de buurt. En voor mijzelf is het een goed begin van de dag. Heel fijn om hier te komen."

Praethuys 't Slot is de eerste buurtkamer van Hoorn, gevestigd in het Venenlaankwartier. Inmiddels loopt het goed, maar dat heeft even geduurd. "We begonnen dit met z'n tweeën, maar in het begin kwam er niemand," vertelt beheerder Gonda. "We hebben stug volgehouden en nu hebben we elke dag een goede groep bezoekers. Het Praethuys is niet meer weg te denken uit de buurt."