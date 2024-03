De weggeefwinkel zoekt zelf hulp: met spoed een websitebouwer gezocht

Om nog meer giften, donateurs en klanten te krijgen, wil de weggeefwinkel een goede website hebben en dus wordt er iemand gezocht die dat in het programma Strato kan bouwen.

Vrijwilliger Bette Opfer-Ruting zou daar drie maanden over doen, terwijl iemand met ervaring dat volgens haar in een dag kan. Als beloning bakt zij een taart en daar is ze goed in. Kijk op nhhelpt.nl voor de oproep van de weggeefwinkel.