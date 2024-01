Vliegtickets en hotel al geboekt, maar wie helpt Songfestivalfan Fred aan een kaartje?

De 57-jarige Fred Helmstrijd uit Schagen is helemaal gek van het Eurovisie Songfestival. Zijn huis in Schagen ligt vol met cd's, boeken en petten van het jaarlijkse spektakel. De afgelopen jaren reisde hij heel Europa door om liveshows bij te wonen. Maar tot Fred zijn grote verdriet zal hij Joost, de inzending van Nederland van dit jaar, niet live kunnen bekijken. Daarom doet hij een oproep : wie helpt Fred aan een kaartje?

Al dertien keer maakt Fred het Eurovisie Songfestival live mee en ook voor dit jaar zijn de vliegtickets naar het Zweedse Malmö al geboekt, maar het is de goedlachse Schagenaar nog niet gelukt om kaarten te kunnen bemachtigen. Daarom schakelt hij verslaggever Isabella Prins van NH Helpt in, in de hoop alsnog aan kaartjes te kunnen komen.

Al op jonge leeftijd raakte Fred in de ban van het songfestival. "1972, toen mocht ik opblijven bij Vicky Leandros", vertelt Fred met een grote glimlach. De Luxemburgse Leandros won destijds, wat Fred zich jaren later nog steeds kan herinneren.

Kijken op hotelkamer

De liefde voor het Songfestival is altijd gebleven. "Ik ben van 2010 tot nu bij alle live-uitzendingen geweest. Behalve de finale-uitzendingen van Turijn en Liverpool, daar kon ik geen kaarten voor krijgen jammer genoeg. Ik moest het toen op mijn hotelkamer kijken, heel verdrietig."

En dat terwijl Fred gewoon een kaartje had gekocht via een ticketbureau. Volgens hem waren er uiteindelijk teveel belangstellenden en viste hijzelf naast het net.

Fred durft het daarom dit jaar niet meer aan om een kaartje te kopen via een ticketbureau en vraagt nu NH Helpt om hulp. Hij is opzoek naar een origineel kaartje voor de live-uitzendingen van het Eurovisie Songfestival, zodat hij dit jaar niet opnieuw met pech in zijn hotelkamer het spektakel moet bekijken.