Ook 'Songfestival Fred' is door naar de finale: "Superblij ben ik"

Het is hem toch weer gelukt; songfestivalfan Fred Helmstrijd uit Schagen is bij de finale van het Eurovisie Songfestival in de Rotterdamse Ahoy. En hij zit ook nog op de eerste rang. Een regionale weldoener las het verhaal van Helmstrijd en besloot een gratis kaart beschikbaar te stellen voor de Schagenees. En dat op zijn verjaardag. Een mooier cadeau is bijna niet denkbaar. "Het feest is compleet. Superblij ben ik!"

"Ik had eigenlijk de hoop al opgegeven. Zaterdagavond zou ik op mijn hotelkamer de finale bekijken", vertelt Fred vanuit Rotterdam. "Ik zat in de tram toen ik plotseling een telefoontje kreeg dat ik er toch bij kan zijn. Helemaal te gek, juichen gewoon."

Fred zijn ticket voor de finale is geregeld door Jaap van Vuure uit Schagen: "Fred is een opvallende verschijning in Schagen. Hij brengt de krant rond, ook bij mij. Hij heeft heel wat pech gehad en is toch altijd vrolijk, positief en enthousiast. Toen ik las dat hij de finale op zijn hotelkamer zou moeten kijken, vond ik dat toch wel heel erg sneu. Ik gun het hem gewoon."

Spannend

Maar helemaal zeker van zijn plek op de eerste rang was Fred niet direct. Het personeel van Ahoy vertrouwde het ticket niet, omdat het kaartje niet via de gangbare weg kwam. Het kaartje werd door een reisagent geregeld. Daardoor moest er nog heel wat heen en weer gebeld worden met Ahoy. "Het was nog een hele klus en het was nog even spannend ook, maar gelukkig is het goed gegaan", vertelt Fred.

Zaterdag heeft hij wel een fantastische plek tijdens de finale. Fred zit vlakbij de artiesten in de Green Room: "Dat is altijd feest. Allemaal blije mensen, ja het is heel gemoedelijk."