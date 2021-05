Deelnemers Songfestival maken rondvaart door de Amsterdamse grachten

Wie goed heeft opgelet de afgelopen dagen, heeft hen misschien gezien: in het geheim kreeg een aantal delegaties van het Eurovisie Songfestival deze week een rondvaart op de Amsterdamse grachten. De Finse post-hardcoreband 'Blind Channel' heeft ervan genoten: "De zon schijnt en we hebben bier. Wij zijn gelukkig!"

"We gaan gewoon van het uitzicht genieten", vertelt gitarist Joonas Porko. "Als iemand zegt: 'Nederland', dan denkt iedereen aan deze grachten en deze boten", vult bassist Olli Matela hem aan. "En het bier is ook hartstikke goed hier."

Traditie

Het is gebruikelijk dat Songfestivalkandidaten een rondleiding krijgen door het gastland. Vanwege de coronamaatregelen moet dat dit jaar in aangepaste vorm, maar op de rondvaartboten kan iedereen binnen zijn eigen bubbel blijven.

Andere tradities kunnen helaas niet doorgaan, en dat vinden de Finnen best wel jammer. "Ik had begrepen dat er normaal veel afterparty's zijn, na de repetities en zo. Die moeten we dit jaar missen", zegt Olli. "Maar misschien ontstaat er na de finale wel een feestje. Misschien."

Dit is het Songfestival-nummer van de Finnen: