Songfestivalfan Fred kijkt reikhalzend uit naar liveshows en hoopt op ticket finale

Vanavond is het na een jaar afwezigheid weer zover: het Eurovisiesongfestival. De 57-jarige Fred Helmstrijd uit Schagen is al jaren trouw aanwezig bij de liveshows, maar zag zijn droom aanvankelijk in rook opgaan om er ook in Rotterdam bij te zijn. Op het laatste moment kon hij toch nog kaarten bemachtigen voor de halve finales. "Ik ben zo blij."

Het idee om een keer kaarten te kopen voor het Songfestival kwam bij zijn reisagent John Admiraal vandaan. Zijn eerste trip werd de editie van 2010 in Oslo. Aanvankelijk wilde hij alleen de halve finale zien waarin de Nederlandse deelneemster Sieneke optrad. "Maar toen ik er was, wilde ik eigenlijk ook wel bij de finale zijn", vertelt Fred. John wist via een online-verkoopplatform alsnog kaarten op de kop te tikken, en Fred was zielsgelukkig. "Toen ik de kaarten in Oslo had opgehaald, heb ik John enthousiast gebeld: 'Ik heb het ticket!'"

Zijn eerste Songfestivalherinnering heeft hij aan de Grieks-Duitse zangeres Vicky Leandros, die in 1972 voor Luxemburg de overwinning in de wacht sleepte met het nummer Après toi. "Ik was toen negen jaar, of eigenlijk nog acht, omdat het toen eerder in het jaar was. Ik vond dat een heel mooi optreden." Naar eigen zeggen is hij 'al eeuwen' fan van het Songfestival. Zo is hij onder meer al 37 jaar abonnee van het Eurovision Artists Magazine en is hij sinds 2010 bijna onafgebroken aanwezig geweest bij de liveshows van het Eurovisie Songfestival.

Bij de bookmakers staan Italië, Frankrijk en Malta bovenaan. Fred zijn favoriet is Frankrijk: zangeres Barbara Pravi zingt in chansonachtige stijl het nummer Voilà. "Beetje Edith Piaf. Ik vind dat wel een mooi liedje. De bookmakers zeggen dat Italië (rockband Måneskin met Zitti e buoni, red.) gaat winnen, maar dat hoop ik niet. Want daar spreken ze geen Engels."

Daarna zag hij de 3JS in Düsseldorf, Anouk in Malmö, The Common Linnets in Kopenhagen, Trijntje Oosterhuis in Wenen, Douwe Bob in Stockholm, Waylon in Lissabon en Duncan Laurence in Tel Aviv. De edities in Bakoe (Azerbeidzjan) en Kiev (Oekraïne) sloeg hij over. Een reis naar Bakoe leek hem niet veilig, en uit angst voor een aanslag sloeg hij Kiev ook over.

Een reisgenoot heeft hij wel eens gemist. Daarom plaatste hij in 2016 een oproep in verschillende landelijke kranten. Het leverde hem veel publiciteit op, maar geen reisgenoot. "Maar in Portugal ben ik in gesprek gekomen met een andere fan die toevallig ook Fred heet. Wij wisselden telefoonnummers en e-mailadressen uit en hebben nog steeds contact."

Tussenpersoon

Hoe leuk alle ervaringen ook waren: de winst van Nederland staat met stip bovenaan als hij terugkijkt op de vorige Songfestivals. Hij had vorig jaar, toen het eenmaal kon, daarom meteen tickets gekocht voor alle halve finales en de finale in de Ahoy in Rotterdam. Groot was de teleurstelling toen het werd afgelast. Aangezien hij de kaarten via een tussenpersoon had gekocht, kreeg hij (in tegenstelling tot zij die direct hadden geboekt) geen code om daarmee dit jaar bij het selecte groepje mensen te horen die weer kaarten mocht kopen.

Een geluk bij een ongeluk toen bleek dat na een paar dagen nog niet alle kaarten waren verkocht. En Fred zo toch naar de halve finales kon. Leuk detail: donderdag is zijn verjaardag, dus kan hij die vieren tijdens zijn zo geliefde Songfestival. "De finale was wel uitverkocht, maar John probeert alsnog een kaart voor me te krijgen." Wat er ook gebeurt: Fred heeft een hotel in Rotterdam geboekt voor vijf dagen en kan daarom zaterdag zo doorlopen naar de finale als hij een ticket heeft. "Zo niet, dan kijk ik op mijn hotelkamer naar de show."

Vanavond begint om 21.00 uur de eerste halve finale, donderdag is de tweede. Zaterdag is de finale.