Miljoenen mensen zagen Eilandenrijk als decor voor Songfestival: "We gaan global"

Zo'n 150 miljoen mensen in Europa en Australië zagen de beelden uit Broek op Langedijk voorafgaand aan de Kroatische inzending.

Al in het najaar van 2019 wees een van de vrijwilligers van de Broekerveiling op een oproepje via social media van de organisatie van het songfestival. Ze waren op zoek naar mooie locaties voor het maken van de zogenoemde postcard filmpjes die aan de nummers voorafgaan.

Receptioniste Renée Korver-Michan twijfelde geen moment en gaf haar dorp op. Ze is zelf een liefhebber van het songfestival, maar vlak daarna denkt ze er niet meer aan: het festival 2020 valt toch in het water vanwege corona.

Totdat ze afgelopen najaar ineens wordt gebeld met de vraag of Broek op Langedijk nog steeds mee wil doen. In januari blijkt dat het eilandenrijk een van de 39 filmlocaties is geworden die uit meer dan 750 inzendingen zijn gekozen. Met het verzoek of ze het tot de uitzending geheim willen houden. "Het was wel moeilijk om het tegen niemand te vertellen, zegt Renée. Want we zijn er natuurlijk ontzettend trots op."

Bekijk hier de reportage met Langedijkers die reageren op de uitzending.