Zoektocht naar Zaanse klokken levert vooral replica's op

In het museum is een roze geschilderde stijlkamer, helemaal gewijd aan de Zaanse klok. Er hangen vijftien exemplaren aan de muur, terwijl er zo'n 3000 zijn gemaakt. "De Zaanstreek was het eerste industriegebied van Nederland", vertelt museumdirecteur Hans van den Ende, "de Zaanse klok werd daardoor productiematig gemaakt. De ornamenten werden in series gegoten en zijn daardoor vrij gelijk. Toch bleef het een dure klok, en was een gemiddelde ambachtsman er een jaarsalaris aan kwijt."