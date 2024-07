Harmonie Concordia Oostzaan zoekt nieuwe muzikanten

De repetities vinden elke vrijdagavond plaats in de grote zaal van het verenigingsgebouw van Concordia. Het harmonieorkest speelt een breed en afwisselend repertoire, variërend van klassieke muziek tot pop en filmmuziek. "Muziek maken is leuk, maar het is nog leuker als het goed klinkt. Daarom is het belangrijk om ook thuis een paar uur per week te oefenen", aldus dirigent Tomas Eveleens.