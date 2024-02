De Zaanse Regenboog zoekt legoblokjes voor tentoonstelling en bouwwedstrijd

Wat voor Lego zoekt Oscar precies voor de bouwmiddag? "Het mag eigenlijk alle Lego zijn, maar dan wel echt Lego en geen andere producten die in de handel zijn. Omdat Lego eigenlijk altijd past, is alles welkom." Van de legopoppetjes zijn er een heleboel welkom. "We willen zoveel mogelijk mensen in de parade mee laten lopen."

Het plan is om karakteristieke Zaanse gebouwen te maken voor de tentoonstelling. Ook wordt er een Zaanpride gemaakt van Lego, is er een bouwwedstrijd en een bouwmiddag.

De Zaanse Regenboog pakt de beide jubilea aan door zoveel mogelijk mensen aan het bouwen te krijgen met de blokjes. "De legowereld is heel kleurrijk en heel vredig, daarom sluit het heel mooi aan bij het thema van de Zaanpride: 'Celebrating Diversity'. En het is natuurlijk feestelijk", zegt Oscar in het radioprogramma NH Helpt.

Oscar is zelf groot fan van Lego. "Het leuke is natuurlijk het bouwen, dat is positief. Je bouwt iets, je creëert iets. Het fijne is ook dat het altijd past, dus je hebt ook geen stress en je kan je creativiteit er helemaal in kwijt", zegt Oscar. "Het leukste is eigenlijk wel, en dat vragen we ook bij de bouwwedstrijd, om zelf iets te ontwerpen. Juist je eigen idee. Wat wil je maken? En dat in Lego bouwen."

Zelf is Oscar alvast begonnen met bouwen voor de tentoonstelling, zo heeft hij de Zaanse synagoge al af. "Ik ben nu bezig met de Zaanse molen Het Pink. Ik ben er vorige week nog heen gegaan om te kijken hoe de molen in elkaar zit. Dat is wel een hele grote uitdaging."

Wedstrijd

De wedstrijd is nu officieel uitgeschreven, iedereen kan dus aan een bouwwerk beginnen. Wie mee wil doen met de bouwwedstrijd kan een mail sturen naar [email protected]. Dan krijg je een mail terug met de spelregels. Heb je Lego om te doneren? Dan geldt hetzelfde mailadres. "De Lego gaat uiteindelijk met de kinderen met wat ze gebouwd hebben. Dus alle Lego komt goed terecht."

De burgemeester zal de tentoonstelling op 31 mei openen in het stadhuis. "Degene die geselecteerd worden uit alle inzendingen, komen ook in de tentoonstelling te staan." De hele maand juni zijn de bouwwerken te bewonderen. Uiteindelijk staan er karakteristieke gebouwen van de zeven Zaandorpen, de Zaanpride en de winnaars van de bouwwedstrijd. Oscar heeft er zin in. "Voor mij is er geen groter feest mogelijk, dan als er ook Lego bij betrokken is."