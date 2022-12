Oscar bouwt zijn eigen queer-kerstverhaal: "Drie liefhebbende ouders rond een kribbe"

De 60-jarige Zaandammer Oscar Salomé Bodelier is gek op kerstmis en Lego. Al tien jaar bouwt hij er op zijn zolder een winterlandschap met kerststal en kerstmarkt van. Nu is zijn 'coming-out' met de expositie Happy Queermas in een winkeletalage aan de Westzijde. "Het kerstverhaal maar dan anders. Vertaald naar nu met een stal rond een Zaanse regenboogfamilie."

Oscar voor zijn winterlandschap van lego in de winkeletalage.

Oscars winterlandschap is een onderdeel van de lichtroute 'Spot on Zaandam' met lichtkunst in winkeletalages en grote verlichte kunstobjecten die het centrum opvrolijken. Al als kind was Oscar dol op Lego: "Als ik met mijn moeder ging winkelen, kreeg ik altijd een doosje met legostenen." Dat waren maar simpele bouwsteentjes dus de jonge Oscar moest zijn fantasie gebruiken om er iets moois van te maken. Vijftig jaar later doet hij dat nog steeds.

Het lego winterlandschap in de etalage van tweedehandskledingewinkel HET in Zaandam. - NH Nieuws

Het kerstverhaal spreekt Oscar aan. "Mensen op de vlucht voor geweld die nergens welkom zijn en in een stal hun kind krijgen. Dat is nog steeds actueel. Ik heb een moderne stal gemaakt met drie ouders. De vader is onbekend en dat doet er ook niet toe want het gaat er om dat ze hun kind liefhebben." En natuurlijk zijn er in Oscars kerstverhaal ook herders en wijzen uit het oosten. "Een van de herders zit in een rolstoel en de wijze is een dragqueen op een kameel." Ook Marilyn Monroe staat bij de kribbe met haar Oscar als cadeautje voor de pasgeborene.

Lieve wereld, zonder homogeweld Een lieve wereld schetst Oscar, waar geen plaats is voor homogeweld. "Op mijn kerstmarkt loopt iedereen hand in hand: vrouw met man, vrouw met vrouw en man met man. Iedereen is welkom." In de kerstboom zit een bijzondere kat. "Een punkpoes met een hanenkam", lacht Oscar die helemaal opgaat in zijn eigen creaties. Bij alle vrolijkheid zou je bijna vergeten dat Oscar een serieuze boodschap heeft. "Ik kom uit Limburg en daar werd helemaal niet gesproken over homo's. Laat staan over transseksuelen. En dat is het mooie van deze tijd, dat dat wel kan. En daarom heb ik kerstverhaal eigentijds gemaakt en hoop ik het voor veel mensen en ook kinderen bevrijdend kan zijn." Het wintertafereel van Oscar is te zien op Westzijde 72. in tweedehandskledingwinkel HET. De lichtkunstroute Spot on Zaandam is tot en met 15 januari.