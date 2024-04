Door tekort aan voorrijders kunnen niet alle blinden mee met tandemtochten

Lex kan er gelukkig hard om lachen. Hij legt nieuwe voorrijders altijd uit hoe het tandemfietsen werkt: "Je moet voor vertrek afspreken welke trapper omhoog staat bij het afzetten en onderweg is het handig als de voorrijder vertelt dat wij gaan remmen of een bocht maken. Het is niet moeilijk, het is gewoon een fiets."

Dat blijkt, want bij een volgende poging rijdt Isabella met Lex achterop de tandem wel goed weg. Hij benadrukt nog maar eens hoe belangrijk voorrijders voor hem zijn: "Zonder hen kunnen wij niet fietsen, dus ik hoop dat er mensen reageren op onze oproep op nhhelpt.nl.