Als Nora geen hondenoppas vindt, laat ze zich niet opereren

Nora is nog niet zo lang geleden naar Oosterblokker verhuisd om in de buurt van haar moeder te wonen voor wie zij mantelzorger is. Daarom kent zij daar weinig mensen, die haar honden zouden kunnen uitlaten. "Ik zoek sowieso iemand voor de vrijdag als ik naar mijn moeder ga, dan kunnen de honden niet mee, maar ik mankeer zelf ook van alles. Soms heb ik geen puf om de deur uit te gaan, maar voor je honden moet je wel."