Klusjesman, huismeester en EHBO'er: alleskunner Jaap nu zelf eens in de watten gelegd

Zijn buren beweren het tegendeel: "Hij staat voor iedereen klaar, het is een gouden vent", vertelt Frank, een van zijn buren. Van een verwarming die het niet doet, tot een voordeur die niet opengaat, Jaap heeft iedereen weleens geholpen.

Ingrid verrast Jaap samen met drie van zijn buren uit het appartementencomplex waar hij de informele huismeester van is. Als hij begrijpt wat er gebeurt, wuift hij de complimentjes weg. "Ik mag helpen omdat Ingrid het goed vindt. Eigenlijk verdient Ingrid het."

Ingrid vertelt dat Jaap niet alleen klaarstaat voor haar en de bewoners, maar dat hij ook vrijwilligerswerk doet als EHBO-er en als klusjesman bij een aantal zorginstellingen. Als Jaap dit allemaal hoort springen de tranen hem in de ogen. "Tja, dit is gewoon een stuk emotie". Gelukkig maken de tranen gauw plaats voor gelach als het tijd is voor taart.

