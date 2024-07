'Sociaal terras' Bakkie Leut in Wormerveer zoekt enthousiaste vrijwilligers

Ze zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. "Hoe meer handen, hoe vaker we open kunnen," vertelt coördinator Karen Hemink. Cees Dekker is onlangs begonnen als vrijwilliger. "Het is erg leuk om te doen. De stemming is altijd goed hier en iedereen heeft zin in koffie met appeltaart."

Hij mag het vrijwilligerswerk doen in de baas zijn tijd. "Ik ben eigenlijk hypotheekadviseur, maar mijn collega's en ik mogen per toerbeurt een paar uur hier werken. Hoe gaaf is dat?"