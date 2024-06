Wie zijn toch de moeder en haar kinderen op dit onafgemaakte schilderij?

Hans kwam het schilderij op het spoor toen hij werd benaderd door kleinzoon Gijsbrecht. De kunsthandelaar kocht twee schilderijen van de bekende schilder Dirk Smorenberg van hem. "Maar toen hij bij mij thuis kwam, had hij nog een derde schilderij meegenomen. Dat was dit familieportret, die hij had geërfd van zijn opa", vertelt Hans bij NH Helpt.

De kunstenaar heeft het schilderij nooit kunnen afmaken, omdat hij in 1960 op 77-jarige leeftijd overleed. Het is een van de laatste schilderijen waar hij aan heeft gewerkt.

Op het schilderij is een moeder met drie jonge jongens te zien. "Het schilderij is nog niet klaar, want een van de armen van het jongste kind is niet afgeschilderd. Voor de rest ziet het er wel vrij af uit. Het is een heel aandoenlijk schilderij", vindt de kunsthandelaar van Kunsthandel Bruning Heintz in Amsterdam.

Jongens zijn mogelijk nog in leven

Hans denkt dat dit schilderij in opdracht is gemaakt, omdat kunstenaar Smorenberg niet vaak mensen schilderde. Hij was meer van de stillevens rond de Loosdrechtse plassen. "Het rare daarvan is wel dat de familie op het portret zich nooit heeft gemeld toen hij overleed", aldus de kunsthandelaar.

Het is volgens Hans goed mogelijk dat de drie jongens die op het portret staan nog in leven zijn, omdat het schilderij 64 jaar geleden werd geschilderd. Hij schat hun leeftijden nu tussen de 70 en 80 jaar oud. "Het lijkt ons ontzettend leuk als we het werk kunnen teruggeven aan die familie."

Kijk in de afbeelding hieronder naar het volledige schilderij. Tekst loopt door.