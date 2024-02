Minimagezinnen mogelijk zonder groenten en fruit door sluiting Hessing

Niet alleen de medewerkers, maar ook minimagezinnen uit de Zaanstreek worden getroffen door de sluiting van Hessing in Zwaagdijk-Oost. Stichting Prakkie Over 075 geeft namelijk gesneden groente en fruit van het bedrijf weg. De stichting vraag daarom bij NH Helpt om hulp.

Al bijna tien jaar bestaat 'Prakkie Over' en helpen onder anderen Lammie Tuinhof en Elain van Hunen minimagezinnen uit de Zaanstreek. "Wij delen op woensdag gemiddeld aan 120 gezinnen verse groente uit", vertellen de vrijwilligers over hun stichting.

'Twee auto's vol'

En daar zit ook net het probleem. Met de sluiting van Hessing in Zwaagdijk-Oost komt dat in het geding. Hessing geeft soms twee auto's vol groente en fruit weg, iets wat enorm helpend is voor de stichting.

Hessing sluit om financiële redenen het filiaal in Zwaagdijk-Oost, maar gaat door in Venlo. Familiebedrijf Hessing bestaat sinds 1968 en werd opgericht door Jan Hessing die in de schuur achter zijn huis de eerste groenten snijdt. Maar nu neemt de vraag af en is het bedrijf genoodzaakt de deuren te sluiten.

Oproep

En hoewel de vraag dus afneemt, willen ze bij de stichting juist wel het gesneden groente en fruit hebben. Lammie en Elain doen daarom een oproep bij NH Helpt. "Wie helpt ons uit de brand", vragen de Zaankanters hoopvol.