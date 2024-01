Sluiting groentesnijderij Hessing zet voedselbanken onder druk

De sluiting van groentesnijderij Hessing brengt de Noord-Hollandse voedselbanken flink in de problemen. Hessing is de belangrijkste leverancier voor verse groenten en maaltijdboxen. Het zal voor de voedselbanken niet makkelijk worden om een nieuwe leverancier te vinden.

Yvonne Molenaar over de situatie voor de voedselbank in de IJmond - NH Nieuws

Hessing maakte deze week bekend dat de locatie in Zwaagdijk-Oost wordt gesloten, met als gevolg het ontslag van honderden werknemers. Maar het bedrijf is niet alleen een belangrijke werkgever in de regio, de snijderij is ook de grootste leverancier voor de voedselbanken in de provincie op het gebied van verse groenten en maaltijdboxen.

Met de verhuizing naar Venlo komt daar nu verandering in. En dat is volgens Hans de Bats van voedselbank Haarlemmermeer 'een flinke aderlating'. Wekelijks ontvangt hij genoeg gesneden groente om 400 gezinnen van hun vitamine te voorzien. "Het gaat om allerlei groentepakketten, zoals spaghetti-groente. En het zijn echt goede producten."

Nu Hessing ermee ophoudt, moeten de voorzitters van de voedselbanken hard op zoek naar nieuwe donateurs. "En dat wordt een behoorlijke opgave", zegt De Bats. "Je moet heel veel kleine donateurs vinden om het verlies op te vangen wat zo'n groot bedrijf als Hessing achterlaat."

Ook in de IJmond, waar nu nog zo'n 40 procent van de producten van Hessing komt, is de stress groot. Yvonne Molenaar moest het nieuws gisteren in de krant vernemen. "Ik dacht: en nu?"

200 kratten

De sluiting van de West-Friese snijderij laat zien hoe kwetsbaar de voedselbanken zijn. Als zo'n grote en stabiele donateur ermee stopt, is het voor voedselbanken lastig om dat verlies op te vangen.

Dat weten ze ook bij de voedselbank Kop van Noord in Anna Paulowna. Wekelijks ontvangt Koos Oltmans 200 kratten met vers gesneden groenten van Hessing, genoeg voor zo'n 140 huishoudens. "De klanten krijgen iedere week tien soorten groente mee, maar in juni is dat afgelopen. Het is doodzonde."