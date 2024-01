Sluiting komt hard aan bij personeel Hessing: "Mensen staan te huilen"

Dinsdagmiddag was er een bijeenkomst waarbij het personeel werd ingelicht over de voorgenomen sluiting. Niet veel later druppelen de eerste medewerkers naar buiten. Ze zwijgen veelal en stappen in busjes of eigen auto's. Verdrietig druipen ze af, voor hen is de toekomst ongewis.

Willem Leeflang is lid van de ondernemingsraad (OR) en zag even daarvoor trieste taferelen toen de directie de plannen over de sluiting deelde. "Er zijn mensen die hier 20 of 30 jaar werken. Die komen nergens anders meer aan de bak. Je ziet mensen staan huilen, dat is vreselijk."