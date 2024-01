'Groentesnijderij Hessing Zwaagdijk gaat komende zomer dicht'

Groentefabriek Hessing in Zwaagdijk-Oost sluit deze zomer de deuren. Dat zeggen medewerkers die vanmiddag tijdens een personeelsbijeenkomst door de directie zijn bijgepraat. Bij de fabriek van het familiebedrijf werken honderden werknemers. De volledige productie zal naar de nieuwe fabriek in Venlo verhuizen.

De directie zou vanmiddag aan het personeel hebben medegedeeld dat de fabriek deze zomer dichtgaat. Directeur Frank Hessing wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "Wij hebben twee interne bijeenkomsten deze namiddag waarbij we onze toekomstplannen vertellen. Ik kan er op dit moment nog niks over zeggen."

Op de locatie in Zwaagdijk-Oost rollen er dagelijks duizenden kant-en-klaar gesneden groente, fruit en verspakketten van de band. Het familiebedrijf heeft nu ruim 1500 medewerkers en verschillende vestigingen in Nederland en Duitsland en is daarmee één van de grootste leveranciers van vers gesneden groentes en fruit.

Extra kosten, afnemende vraag en inflatie

Medewerkers die na afloop naar buiten komen, hebben een informatiegids meegekregen waaruit blijkt dat het bedrijf in zwaar weer zit. "Hessing is de afgelopen tijd met diverse uitdagingen geconfronteerd: de vertraagde opstart in Venlo (nieuwe fabriek red.) zorgt voor extra kosten, de vraag naar producten neemt af en onze kosten stijgen door inflatie."

En dus ziet het bedrijf zich genoodzaakt om de productielocaties in Zwaagdijk uiterlijk voor de zomervakantie te sluiten. "Verspakketten zal uiterlijk eind 2024 sluiten. De volledige productie zal naar Venlo verhuizen."