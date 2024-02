Fred kan eindelijk naar het Songfestival in Zweden: "Nu alleen nog finale-tickets"

"Ik kijk elke dag op de website of er nog kaarten zijn, maar voor de finale is het erg moeilijk", vertelt de 60-jarige Fred. Hij is al sinds kind af aan fan van het Eurovisie Songfestival en al dertien keer woonde hij de finales bij. Zijn huis in Schagen ligt vol met cd's, boeken en petten van het jaarlijkse spektakel.

Drinken en ijs

Afgelopen vrijdag kreeg hij het verlossend bericht van een Facebook-vriend - ook een Fred - die kaarten voorbij zag komen voor de halve finales. "Hij heeft het voor me geregeld en ik heb de tickets binnen en ook op mijn telefoon. Ik heb Fred gisteren ontmoet bij een concert in Nijmegen. We hebben samen bij de Chinees gegeten en ik heb getrakteerd op drinken en ijs."