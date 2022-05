S10 in vijf jaar van workshop bij Engel naar Songfestival: "Het was nog super rauw"

In 2017 – nog maar vijf jaar geleden – stapt Stien den Hollander het Hoornse poppodium Manifesto binnen voor een rapworkshop. Deze wordt gegeven door Steven Engel. Het duo weet dan niet dat dit het startsein is voor een glanzende carrière, die volgende week dinsdag een absoluut hoogtepunt bereikt. Dan vertegenwoordigt S10 Nederland in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.

Terug naar de tijd dat S10 nog gewoon Stien was. Stien den Hollander, om precies te zijn. Opgegroeid in het landelijke Abbekerk, later verhuisd naar Hoorn. De Hoornse rapper Steven Engel geeft in die tijd rapworkshops aan leerlingen van middelbare school Oscar Romero en neemt in die tijd met Stien een liedje op: Chimi.

Al snel had hij in de gaten dat Stien anders was dan veel andere leerlingen. In het NH-programma Culture Club blikt hij terug op de workshop. "Ik had meteen zoiets van: 'Hé, zij vindt het leuk'. Ze liet een stukje van een liedje op haar telefoon horen, dat ze met gitaar had opgenomen. Ik dacht: 'Ah, dat is leuk!'."

Viel niet tegen

"Toen ik het laatst terug gehoord had, viel het mij niet tegen. Je hoort er nog een stukje in dat van mij is, dat vind ik wel geinig. Zelfs nadat het is uitgebracht", zegt de Hoornse rapper. "Dat zou ik zelf misschien niet meteen doen, maar het geeft aan dat ze nog super rauw was."

Engel vervolgt: "Ik herkende dat ze een kunstenaarshart had en dat ze die wilde volgen. Ze had ideeën voor tien. Qua muziek zit het hem bij haar in de eerlijkheid en het is mooi om te zien dat zij op zo'n groot podium als het Eurovisie Songfestival terecht kan."

S10 staat op dinsdag 10 mei in de halve finale van het Eurovisie Songfestival in het Italiaanse Turijn, met het nummer De Diepte. De finale is op zaterdag 14 mei.