Heel Abbekerk leeft mee met S10: "Ze zei vroeger al: ik ga beroemd worden"

Onder de aankondigende tweet lijkt de consensus misschien dat S10 - de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar - nog niet zo bekend is bij het algemene publiek, maar in Abbekerk weten ze dondersgoed wie de jonge zangeres is. S10, ook wel Stien den Hollander, is geboren en getogen in het dorp en daar zijn ze maar al te trots op.

NH Nieuws

Verslaggever Samanta de Groot ging vanmorgen voor NH Radio op pad naar Abbekerk en trof daar een dorp dat uit zijn voegen barstte van trots. De plaatselijke supermarkteigenaar wist bijvoorbeeld te vertellen dat zijn dochter bij Stien in de klas had gezeten, en dat het enorm leefde in het dorp. Bij de oude basisschool van de zangeres, basisschool De Plaats, liep onze verslaggever de oude juf van Stien tegen het lijf. "Stien zei zelf dat ze helemaal ontplofte van trots, en nu, dat waren we hier op school ook", vertelt juf Hanneke Jonker. Altijd zingen, dansen en toneelspelen "Stien was als kind al een vrolijke meid, ze wilde altijd zingen, dansen en toneelspelen, dat was haar leven. Ze zei toen al: 'ik ga beroemd worden', dat wist ze toen dus al. Je zag al van jongs af aan dat ze het echt in zich had." Op school is nog niet besproken wat voor speciale aandacht ze gaan besteden aan het Songfestival, maar volgens juf Hanneke is een aangepast lesprogramma bijna niet te vermijden, want heel Abbekerk leeft met haar mee. "Stien, goed voorbereiden en het gaat je gewoon lukken, dat weten we zeker. Succes!"