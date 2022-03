Met het nummer 'De Diepte' gaat S10 naar het Eurovisie Songfestival in Turijn

Het nummer 'De Diepte', waarmee S10 (Stien den Hollander) Nederland gaat vertegenwoordigen bij Het Eurovisie Songfestival in Turijn, is net bekendgemaakt. Dat gebeurde in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Het was tot nu toe nog 'top secret' met welk lied S10 zou gaan zingen. Dat het een Nederlandstalig nummer zou zijn, stond vast. "Het nummer is een eerbetoon aan het verdriet en herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen beleeft moeilijke tijden in zijn leven. Dat hebben we allemaal gemeen en ik hoop dat mensen zich minder alleen voelen door dit nummer te luisteren", zegt S10 erover. Ook de videoclip van het nummer is net gelanceerd:

S10 werd geboren in Abbekerk en woont nu in Hoorn. De 21-jarige zangeres bracht in 2019 haar debuutalbum Snowsniper uit en won daarmee een Edison. Ze maakte onder meer muziek met hiphopartiesten als Willem de Bruin, Kevin, Frenna en Kraantje Pappie. Afgelopen jaar scoorde zij haar grootste hit tot nu toe met het nummer Adem Je In. Met het nieuwe songfestivalnummer volgt de getalenteerde zangeres Jeangu Macrooy op. "Ik ontplof bijna van geluk bij het idee dat ik mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival", liet Den Hollander in een eerdere reactie weten. De eerste halve finale waar S10 aan meedoet, vindt dinsdag 10 mei plaats in het Italiaanse Turijn.