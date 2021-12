Hoornse rapper Engel 'ontdekte' S10 door workshop: "Een talent, met potentie en visie"

Zo bescheiden als hij is, is de Hoornse rapper Steven Engel toch 'trots' op S10, ook wel bekend als Stien den Hollander, die volgend jaar Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Haar talent was hem in 2017 direct opgevallen, tijdens een workshop in poppodium Manifesto in Hoorn, waar zij samen een nummer opnamen.

Stien deed toen mee aan die workshop, vervolgt hij. "En de 'slechte leraar' die ik was, gaf haar toen alle aandacht. Zij was duidelijk verder dan de rest."

In 2017 gaf Steven Engel workshops aan leerlingen van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn. "En eigenlijk was ik er wel een beetje klaar mee, om heel eerlijk te zijn. Het is vaak moeilijk om iedereen enthousiast te houden. Daarbij heb je vaak geen goud in handen om uit te kiezen", vertelt de Hoornse rapper.

"Uiteindelijk was het niet écht een workshop, want Stien had al een stuk tekst bij zich, die zij geschreven had", blikt de Hoornse rapper terug. "Ik had de opnameapparatuur en een beat, dat was het."



Van daaruit hielp hij haar met opnemen en keken ze samen naar songvormen, om zo te bekijken of ze er een liedje van konden maken. "Dat vond ik écht leuk om te doen. Maar qua rap en zang heb ik haar, wat dat betreft, weinig bijgebracht", geeft Engel toe.

Opgemerkt door Jiggy Djé

Na het opnemen van haar liedje, plaatste Stien het resultaat op haar Soundcloud. Het liedje werd al vrij snel opgemerkt door de Amersfoortse rapper Vincent Patty, beter bekend als Jiggy Djé en tevens platenlabelbaas van Noah's Ark, waarna ze een contract aangeboden kreeg. "Ik heb toen met haar en haar moeder gesproken en advies gegeven. 'Is dit een goede plek voor haar'?", blikt Engel terug.



Steven Engel kende Vincent Patty goed en had wel het vermoeden dat Stien daar goed op haar plaats zou zijn, met daaromheen een professioneel team waar ze de komende jaren de vruchten van zou plukken. "Stien zong toen al langer en had allerlei plannen. Ik wil geen credits hoor", zegt hij lachend. "Maar dat piepkleine sneeuwballetje is toentertijd gaan rollen en is enkele jaren daarna uitgegroeid tot een erkent hiphopartiest in Nederland."