Hilversumse kinderen spelen tassen vol gedoneerde spelletjes met ouderen

In Hilversum gaat June Hoogcarspel samen met kinderen spelletjes spelen met ouderen. Het initiatief is afkomstig van de leerlingenraad van de Nassauschool. Ze wilden iets goeds doen voor ouderen. Al snel bleek dat de ouderen in verzorgingstehuis Alba graag spelletjes wilden spelen, maar ook dat ze een tekort aan spelletjes hadden.