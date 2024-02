Ex-dakloze Hariëtte uit Amsterdam krijgt keukenspullen van luisteraars NH Radio

Hariëtte Arendzon uit Amsterdam zwierf een jaar over straat, omdat ze haar huis uit werd gezet, samen met al haar spullen. Ze had niets meer tot zij terecht kon in een vestiging van HVO (Huis Voor Onbehuisden). Hariëtte zocht nog een airfryer en een koffiezetapparaat en riep de hulp in van June Hoogcarspel op NH Radio. Luisteraars reageerden en June verraste Hariette met meer.