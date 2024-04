Wie wil Ingrid naar rolstoeldansen brengen? "Geeft mij een gevoel van vrijheid"

Elke woensdagavond gaat Ingrid Schippers uit Nieuwe Niedorp naar rolstoeldansen in Heerhugowaard. Alleen is de taxi vaak te laat, waardoor zij niet meer mee mag doen aan de les. Rolstoeldansen geeft haar juist het gevoel dat zij een normaal leven leidt, ondanks haar handicap. Ingrid riep de hulp in van NHhelpt om een chauffeur te vinden.