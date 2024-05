Kim heeft MS, maar laat zich niet klein krijgen: "Zij verdient een taart!"

Kim heeft multiple sclerose (MS), een progressieve ziekte. "Ze heeft geen makkelijk jaar achter de rug", vertelt vriendin Heidi. "Zes weken lang moest ze revalideren bij Heliomare, maar ze laat zich niet klein krijgen."

Zo schreef Kim tussendoor een boek over haar situatie en doet ze nog steeds vrijwilligerswerk bij Down Town. "Ze begeleidt een meisje met het syndroom van down én ze geeft leesles aan mijn zoon, die ook het syndroom van down heeft," vertelt Heidi. "Kortom, ik ben enorm trots op haar!"

'Altijd positief'

En daarom is de NH Helpt Taart van deze week voor Kim. "Als er iemand een hart onder de riem kan gebruiken, is zij het wel. Ze blijft altijd positief." Kelly en Heidi verrassen Kim tijdens haar vrijwilligerswerk. Kim weet nog van niets...

(Bekijk de reactie van Kim in de video)