Emotionele 'overval', altijd behulpzame Sonja in het zonnetje gezet

Elke doordeweekse dag komen er acht cliënten naar de dagbesteding. Dat zijn veelal mensen met dementie, maar ook andere geheugenproblematiek. "We hebben hier 25 vrijwilligers op wie we allemaal trots zijn," vertelt Anneke.

Toch wil ze graag juist Sonja een keer in het zonnetje zetten. "Sonja doet hiernaast ook vrijwilligerswerk in het buurthuis, ze kookt voor haar buren en ze staat altijd klaar voor haar kinderen en kleinkinderen. Ze heeft het zelf niet altijd even makkelijk, maar ze is er altijd voor anderen."