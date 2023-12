NH Helpt: Wie is een taart waard?

Je buurvrouw, je nichtje, de meester op school? Bij NH Helpt maken we vanaf januari elke week iemand blij met een taart. En niet zomaar een taart? Nee, we hebben het hier over de overheerlijke NH Helpt Taart! Wil jij graag iemand voordragen? Dat kan!

In januari begint het radioprogramma NH Helpt. Dat is elke zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur te beluisteren op NH Radio. In de uitzending maakt presentator Rachel Morssink wekelijks iemand blij met de overheerlijke NH Helpt Taart.

De rubriek heet: Wie is een taart waard? Wil jij iemand bedanken, verrassen of een hart onder de riem steken? Ken je iemand die altijd voor anderen klaarstaat? Of iemand die wel een opsteker kan gebruiken? Kortom, wie is een taart waard?

Vul het formulier in en wie weet komen we binnenkort bij jullie langs met een taart!

Tekst gaat verder onder de foto