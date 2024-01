Docent Arie zoekt bijbaan voor zijn leerlingen: goed voor taal en zelfvertrouwen

Meijer deed zijn oproep in het radioprogramma NH Helpt. Aan presentator Rachel Morssink legt hij uit dat het gaat om leerlingen van 16 tot 18 jaar oud. "Het gaat om leerlingen uit een ander land. Ze zijn vaak als vluchteling naar Nederland gekomen."

Arie benadrukt dat zijn zoektocht los staat van de onderwijsinstelling. "Het zijn geen stages, het gaat om betaald werk. Het gaat niet uit van de school. Ik heb een mentorklas op het ISK Haarlem en ik merk dat leerlingen enorm geholpen zijn met een bijbaan."

Plekje vinden

Geschikt werk voor de leerlingen is volgens Meijer te vinden in bijvoorbeeld supermarkten, winkels of de horeca. "Het mag van alles zijn, maar houd er rekening mee dat de leerlingen uit het buitenland komen. Hun Nederlands is nog niet geweldig, maar ze kunnen allerhande werk doen."

"Het is heel goed voor hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Ze komen in een vreemd land, waar ze hun plekje nog moeten vinden. Een bijbaan helpt om het land en de mensen te leren kennen. Maar het is vooral heel goed voor hun taalvaardigheid."

Gewoon naar school

Het gaat om werk in Haarlem en directe omgeving voor zo'n vier tot tien uur in de week, zegt Arie Meijer. "Ze moeten wel gewoon naar school natuurlijk, dat staat voorop. De leerlingen hebben allemaal een verblijfsvergunning en een burgerservicenummer."

Geïnteresseerde werkgevers kunnen de oproep van Arie terugvinden op de site van NH Helpt.