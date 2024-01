Met je rolstoel in een zijspan: motorrijder Gerben toert mensen met beperking door regio

Met zijn stichting Wheels4Freedom rijdt Gerben de Lange rolstoelgebruikers rond op een motor met zijspan. Via NH Helpt biedt Gerben ook ritjes aan. "Ze stappen in en vinden het spannend, na tien minuten zie je ze ontspannen en genieten." De ritjes zijn niet gratis, Gerben vraagt een kleine bijdrage voor de benzine.

In radioprogramma NH Helpt vertelt Gerben aan Rachel Morssink hoe het voelt om op de zijspan te zitten: "Dat is heel grappig, het klinkt natuurlijk heel cliché. Je voelt de vrijheid, de ruimte, de wind en alle krachten, maar zo cliché is het ook."

De meeste mensen die in een rolstoel zitten zijn daar altijd van afhankelijk, op de zijspan kunnen ze dat even vergeten. "Ze stappen in en vinden het spannend, na tien minuten zie je ze ontspannen en genieten. En wat ze dan zeggen: Het is zo'n gevoel van vrijheid. Mensen ervaren dat als heel prettig."

Gerbens aanbod wordt steeds groter. Hij heeft inmiddels 15 vrijwilligers voor de stichting werken die ook mensen rondrijden, twee zijspanmotoren en de derde zijspan is in aanbouw. "Ik dacht vijf à tien ritjes per jaar te doen, maar eigenlijk is dat gelijk ontploft." Omdat Gerben meer ruimte nodig had voor zijn stichting en de motoren, is hij zelfs verhuisd.

