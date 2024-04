Narcis heet toeristen welkom in Amsterdam, als dank voor de stad die hem opnam als oorlogsvluchteling

Ook Astrid Leeuwerink zet zich in als gastvrouw van Amsterdam: "Je wordt zelf ook blij van dit werk. Het geeft een soort geluksstofje als mensen je bedanken." Het grappigste wat zij heeft meegemaakt was tijdens een gesprek met een Engelse toerist. "My dog needs to poop", zei hij, dus ik vertelde dat dat overal kan, als hij het maar opruimt. Toen zei hij dat zijn hond alleen op het gras kan poepen, dus heb ik hem op de pont naar Noord gezet. Daarna kwam hij heel blij terug om te zeggen dat het was gelukt. Dat maak je niet mee als je thuis blijft zitten," zegt Astrid lachend.