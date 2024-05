Molenaar Fred maalt toeristen, water is nog maar een bijproduct

Op zijn zestiende werd Fred verliefd op de molen: "De één gaat op voetballen, ik draaide molen". Hij woont ook in een molen, maar dan verderop. "Anders krijg je teveel visite", lacht hij. "Het is wel klein, donker, hoekig en koud, maar wij hebben een hoop ruimte om ons heen."

Drie vrouwen

Zijn liefde voor de molens is zo groot dat Fred zijn twee molens zijn houten vrouwen noemt. Zijn echte vrouw Willeke, die als gastvrouw meehelpt achter de kassa in de museumwinkel, is het gewend: "Hij heeft ook nog wel tijd voor mij hoor".