Gratis wandelen met gewichtsconsulente Stefanie in Hem

Met een groep van 7 vrouwen en 3 honden wandelt gewichtsconsulente Stefanie van der Ark over een rustige polderweg in Hem. Dat doet ze één keer in de maand om mensen te stimuleren om meer te bewegen. Onder het mom van bewegen is goed, meer bewegen is beter, biedt ze gratis wandelingen aan op nhhelpt.nl