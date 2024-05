Kinderboerderij dreigt om te vallen door tekort vrijwilligers: "De cavia's zijn al weg"

De vrijwilligers die er nu werken, proberen zo goed en kwaad als het kan alles voor elkaar te krijgen. De zorg voor de dieren staat niet ter discussie. "We hebben een vrijwilliger die zegt: 'Al moet ik er kruipend naartoe'. Maar we kunnen nu echt nog wel een man of tien gebruiken. De sfeer is hartstikke goed."

Het sluiten van de kinderboerderij zou zomaar de enige overgebleven optie zijn, als er niet snel mensen bij komen. Grote vraag is dan natuurlijk: wat moet er met de dieren gebeuren? "De ezels hebben we wel een plek voor, maar wie neemt bijvoorbeeld de geiten over? Die zijn waarschijnlijk moeilijker onder te brengen", legt voorzitter Post uit.

Zonde

Maar zover is het nog niet. De vrijwilligers hopen dat er genoeg mensen in Wieringerwerf zijn die willen helpen om de dieren op de boerderij te houden. "Het zou hartstikke zonde zijn als dit verdwijnt", zegt Jan terwijl hij de schapen voert. "Als we meer mensen hebben, dan kunnen we ploegjes maken en dan kost het je ook niet veel tijd. We zitten echt met ons handen in het haar." Vrijwilligers kunnen zich melden via het mailadres [email protected].