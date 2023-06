Kinderboerderij in Beverwijk vraagt om restjes zonnebrand voor Jip en Janneke, twee grote roze varkens

Kinderboerderij De Baak in Beverwijk roept iedereen om restjes zonnebrand in te leveren. Niet voor de medewerkers maar voor Jip en Janneke, de twee grote roze varkens. Ze liggen graag in de zon, maar verbranden net zo snel als mensen. Om ongelukken te voorkomen moeten ze een paar keer per dag worden ingesmeerd en zonnebrand is duur.

Nienke smeert Jip en Janneke een paar keer per dag in met zonnebrand - NH Nieuws

"Er gaat behoorlijk wat zonnebrand doorheen", vertelt Nienke Mulder die Jip en Janneke op De Baak verzorgt. Medewerkers nemen restjes van thuis mee, maar dat is lang niet genoeg om Jip en Janneke voor verbranding te behoeden. De dieren gaan graag in het warme zonnetje liggen, vergeten dan de tijd en voor je het weet is hun roze kleur veranderd in verbrand rood.

Smeren

Om de grote roze lijven tegen verbranding te beschermen zijn liters zonnebrand nodig. En omdat iedereen wel flesjes met restjes in zijn badkamerkastje heeft, doet Nienke Mulder een oproep: lever je restjes zonnebrand in bij De Baak dan help je Jip en Janneke de zomer door.

"We vinden het ook in het kader van het dieren welzijn belangrijk dat de twee varkens niet verbranden", zegt Nienke. Flesjes met restjes kun je inleveren bij De Baak aan de Westerhoutweg in Beverwijk, dagelijks tussen 10.00 en 16.30 uur.