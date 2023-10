Lege kooien en veel verdriet: ratten doden tientallen vogels in Alkmaarse kinderboerderij

"Waar zijn alle mooie vogeltjes nou gebleven?" Een oma vraagt het zich hardop af als ze met haar kleinzoon langs de volière bij stadsboerderij De Hout in Alkmaar wandelt. De waarheid is misschien niet al te leuk voor kinderoortjes. De afgelopen maanden hebben ratten namelijk maar liefst 25 vogels gedood. De medewerkers van de stadsboerderij zijn er ziek van.

Om meer ellende te voorkomen hebben de goudfazanten nu een veilig onderkomen gevonden in het kippenhok van de kinderboerderij. De andere overlevenden vliegen nu in een gedeelte van de volière waar de rat zich dankzij een stenen ondergrond niet naar binnen kan knagen. "Ik schrik er een beetje van, al die lege kooien", vertelt een bezoeker. "Ik hoop wel dat de vogeltjes snel weer terugkomen."

De volière in het park wordt in de toekomst compleet vervangen en ratbestendig gemaakt, maar dat komt voor tientallen siervogels te laat. "We zijn erachter gekomen dat de ratten zich een weg naar binnen hebben geknaagd", vertelt Kim Wiersma van Stadswerk072, de gemeentelijke organisatie die de kinderboerderij beheert. "Die hebben de afgelopen maanden helaas flink huisgehouden."

Dat muizen weleens letterlijk een graantje meepikken in de volière was al bekend. Op de informatiebordjes waar de siervogels beschreven staan heeft het knaagdiertje ook een plekje gekregen. De kleine knaagdiertjes doen weinig kwaad, maar bij de rat ligt dat toch anders. Ratten hebben een allesomvattend menu waar naast zaden, slakken, kikkers, eieren ook vogels op staan.

Om het rattenprobleem te verhelpen zijn in de volières lokdozen geplaatst door een bedrijf dat gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Als NH met het bedrijf belt om te vragen hoe dat werkt worden we, in verband met de privacy van de klant, doorverwezen naar Stadswerk072.

"De ratten worden met mechanische vallen gevangen", vertelt Kim Wiersma van Stadswerk072. "Ook zijn er vallen met gif neergezet op plekken waar dit niet gevaarlijk is voor andere dieren." De bedoeling is dat de nieuwe hokken in de toekomst weer gevuld worden met siervogels.

De vrijwilligers en de beheerder van de kinderboerderij zijn behoorlijk uit het veld geslagen door de dode vogels. "Het is heel triest en verdrietig. We verzorgen de vogels elke dag met veel liefde en als we dan dode vogels vinden gaat ons dat ook echt aan het hart."