Rattenvangers en bedelaars: tijdreis naar Alkmaarse middeleeuwen met Kaeskoppenstad

Kaeskoppenstad is met zo’n 25.000 bezoekers uitgegroeid tot het grootste evenement van Alkmaar. Bezoekers maken een tijdreis door de monumentale straatjes van de binnenstad en komen langs rattenvangers, bedelaars en weeskinderen. "Je loopt als het ware de zestiende eeuw in, maar wel met een knipoog", vertelt voorzitter Klaas Kirpensteijn op NH Radio.

Kaeskoppenstad op zaterdag 3 en zondag 4 juni te bezoeken. De deuren van d’Oude Stad gaan om 12.00 uur open en sluiten om 17.00 uur. Op het Waagplein vind je de ingang. Om drukte in de straatjes te voorkomen, werkt de organisatie met tijdssloten. Kaartjes zijn nog beschikbaar. Online of aan de kassa in De Waag.

In Kaeskoppenstad brengen honderden acteurs de stad terug naar vroegere tijden, vlak voor het Alkmaars Ontzet in 1573. In een historisch decor van gevels, bruggen en grachten, vergeet je bijna hoe de stad er anno 2023 ook alweer uitziet. "Alles staat in het teken van de zestiende eeuw", vertelt Klaas Kirpensteijn, voorzitter van stichting Kaeskoppenstad, op NH Radio. "De straten worden vrijgemaakt van auto's en scooters. Verkeersborden en parkeermeters worden verstopt om het in de sfeer van toen te maken." Kleding wordt op de ouderwetse manier gewassen, er worden bloemen worden verkocht en zo nu en dan loopt een schoenenpoetser of bedelaar je voor de voeten. In het vissersdorp wandel je langs de houten duikboot van uitvinder Cornelis Drebbel en de walvisvaarders uit de Rijp. 'Hollandse Hippocrates' Eenmaal de hoek om loop je langs het ouderwetse ziekenhuis en de praktijk van geneesheer Pieter van Foreest, ook wel de 'Hollandse Hippocrates' genoemd. "Hij was een van de belangrijkste medici van Nederland en werkte onder meer met bloedzuigers." Zelf kruipt Klaas in de rol van Floris van Teylingen, burgemeester van Alkmaar in die tijd. "Die keert dit jaar even terug", grapt hij. Tijdens de opening op de Mient om 12:00 uur draagt burgemeester Anja Schouten de sleutel van de stad even over aan Klaas. 450 jaar Ontzet Deze editie valt in een bijzonder jaar: het is 450 jaar geleden dat Alkmaar de Spanjaarden versloeg. Voor Klaas is het naast een jubileumjaar ook zijn laatste jaar als voorzitter. Tekst gaat door.

Na tien jaar vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. "Ik heb aangekondigd dat dit mijn laatste Kaeskoppenstad is", zegt hij. "De voorbereiding kost ieder jaar veel werk en ik ben nu achter in de zestig, dus het is tijd voor wat jong bloed." Trotse kaasmeisjes In het centrum wordt alvast verheugd uitgekeken naar dit weekend, merkt NH-radioverslaggever Samanta de Groot. "Het hoort echt bij Alkmaar vanwege het verleden met de Spanjaarden", zegt een vrouw. "Het oude Alkmaar moet in ere blijven." "Mijn kinderen hebben jaren meegedaan als figurant", reageert een andere vrouw enthousiast. "Ze werkten zich op van bedelaar tot kaasmeisje. Het was echt een happening bij ons thuis, geweldig." Weer een ander zegt: "Soms denk je: wat overkomt me toch met al die doodskisten. Maar het is echt een belevenis. Je herleeft oude tijden door allerlei verschillende verhalen." Bekijk hieronder de compilatie uit 2022 van mediapartner Alkmaar Centraal:

Kaeskoppenstad Alkmaar 2022 - Alkmaar Centraal