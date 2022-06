Kaeskoppenstad: melaatsen, edelen en viswijven nemen je mee naar Alkmaar anno 1573

Wie zin heeft in een reis terug in de tijd, kan vandaag nog terecht in Alkmaar. De binnenstad is namelijk omgetoverd tot het Alkmaar van rond 1573. Verschillende bouwwerken, zoals de Duykboot van Cornelis Drebbel, en figuranten als viswijven, bedelaars, melaatsen en edelmannen nemen je mee naar de 16e eeuw tijdens Kaeskoppenstad.