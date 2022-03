Gezocht: melaatsen, bedelaars en barhangers

Altijd al willen 'shinen' als 16e-eeuwse schoenpoetser of kledingwasser? Begin juni kan dat tijdens Kaeskoppenstad. De organisatie van het historische feest in de Alkmaarse binnenstad zoekt namelijk nog figuranten.

Het feest waarbij een deel van de binnenstad verandert in het Alkmaar van de 16e eeuw, wordt gedragen door figuranten en vrijwilligers. Voor alle rollen -van bloemenmeisjes tot handelaren, van pestlijders tot viswijven- zijn er workshops om je helemaal klaar te stomen voor het leven in die tijd.

Na twee jaar afwezigheid is Kaeskoppenstad dus weer terug. Vorig jaar leek het feest in september misschien nog door te kunnen gaan, maar de nodige coronaversoepelingen bleven toen uit. De langverwachte 13e editie wordt nu dus deze zomer gevierd.

Kaeskoppenstad geannuleerd: "Het hing al aan een zijden draadje, dat is nu geknapt"

"We zitten nu ongeveer op de helft met aanmeldingen", licht een woordvoerder van Kaeskoppenstad toe. "Op dit moment zoeken we vooral nog barhangers, schoenenpoetsers, melaatsen, bedelaars en kledingwassers."

Nieuw dit jaar is dat er ook verschillende scenes nagespeeld worden. Voor die onderdelen worden de figuranten extra begeleid en ga je samen teksten schrijven. Kaeskoppenstad vindt in het weekend van 4 en 5 juni plaats. Je aanmelden als figurant kan via de website.