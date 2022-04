Figuranten Kaeskoppenstad druk aan het repeteren: "Het is een soort verslaving"

De voorbereidingen voor Kaeskoppenstad zijn in volle gang. Na twee afgelaste edities vanwege de coronacrisis kan het historische evenement in de binnenstad van Alkmaar weer worden georganiseerd. Ruim 300 figuranten nemen de bezoekers mee naar het Alkmaar van 1573. En al die pestlijders, weeskinderen, brandweermannen en muzikanten moesten dit weekend aan de bak om in het eerste weekend van juni goed beslagen ten ijs te komen.

In wijkcentrum Overdie is regisseur Marijke Wiersma druk bezig om de figuranten te leren hoe ze hun rol tijdens het historische spektakel zo goed mogelijk kunnen invullen. De workshop begint eerst nog met een opwarmspelletje, daarna gaan de figuranten met elkaar in gesprek en moeten zeimproviseren. "Ik vind het heel erg leuk, je probeert met elkaar in korte tijd dezelfde taal te leren spreken. Voor mij is dit de kers op de taart, alle figuranten doen dit vrijwillig, dus met de motivatie zit het goed."

Poortwachter Dick

En een van die figuranten is Dick Groen uit Alkmaar die al jaren poortwachter speelt. Vanwege de coronacrisis heeft hij twee jaar niet gespeeld. "Het is echt geweldig dat we weer kunnen spelen. Eigenlijk is het een soort verslaving. De reacties van de bezoekers zijn erg leuk, ze willen ook met je op de foto en je kunt met ze dollen. Je merkt ook dat de figuranten in twee dagen tijd steeds meer in hun rol groeien, dat is heel mooi om te zien."

Voor Yuna Pama (11) en Maud Pijnacker (11) uit Alkmaar is het de eerste keer dat ze meedoen aan Kaeskoppenstad. Maud kwam om het idee om zich aan te melden toen ze haar buurmeisje tijdens een van de vorige edities op zag treden. Nu mogen ze aan de slag als bloemenmeisjes.

Het was nog wel even lastig om om te schakelen naar de tijd van de middeleeuwen zoals te zien in in de onderstaande video. (tekst loopt door)