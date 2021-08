Kaeskoppenstad geannuleerd: "Het hing al aan een zijden draadje, dat is nu geknapt"

"Het is jammer, maar het is niet anders", verzucht voorzitter Klaas Kirpensteijn van Stichting Kaeskoppenstad aan mediapartner Alkmaar Centraal. "We hebben de duur van de pandemie onderschat. Nog verder uitstellen lukt gewoon niet. Dan staat de 8 oktoberviering (Alkmaars Ontzet, red.) alweer voor de deur en gaan we de herfst in. Het is gewoon erg jammer, maar we richten onze pijlen vanaf nu op juni 2022."

Begin juli kondigde de organisatie nog aan dat er in september een dertiende editie zou komen van Kaeskoppenstad, in plaats van het eerste weekend van juni. De aanvraag voor een evenementenvergunning voor een uitgeklede versie werd toen meteen ingediend. De gemeente Alkmaar had de vergunning nog niet verstrekt.

Niet rendabel

Het demissionaire kabinet kondigde onlangs aan dat alle meerdaagse evenementen tot 1 september worden afgelast vanwege het coronavirus. De huidige coronaregels leggen bovendien beperkingen op aan het aantal bezoekers voor eendaagse evenementen. Dat mogen er maximaal 750 zijn. Voor Kaeskoppenstad is dat lang niet voldoende om uit de kosten te komen.

Eerdere edities van Kaeskoppenstad trokken tienduizenden bezoekers. Bij de organisatie zijn honderden vrijwilligers en figuranten betrokken, die weken van tevoren met de voorbereidingen beginnen.