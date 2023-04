Rattenoverlast in Delftwijk: "Je hoort ze schuifelen in de spouwmuur"

Vijftig huishoudens in Delftwijk in Haarlem-Noord kampen met flinke rattenoverlast. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie Beheer. Bewoonster Nuyens legde de raadsleden uit dat ratten in de Aart van der Leeuwstraat en de Van Moerkerkenstraat tunnels graven, waardoor de boel verzakt. Ze wandelen door de tuinen en je hoort ze in de spouwmuren tekeergaan.

Rat - Photo by Svetozar Cenisev on Unsplash

Volgens Nuyens hebben de bewoners er al ruim twee jaar last van en neemt die overlast alleen maar toe. Voor veel woningen hebben de knaagdieren holen gegraven, waardoor tuinen en trottoirs verzakken. Bij meerdere eengezinswoningen zitten ratten onder de vloer of in de spouwmuren. "Je hoort ze schuifelen en geluiden maken als ze in je huis zitten", hield ze de raadsleden voor.

"Ik ben er echt pisnijdig over. We zijn het spuugzat" bewoner Delftwijk